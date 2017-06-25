Погба: пойму, если Гризманн решит перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что поймёт, если его партнёр по сборной Франции и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в будущем примет решение перейти в стан врагов «красных дьяволов» — «Манчестер Сити». Погба и Гризманна давно связывают дружеские отношения.
«Я желаю Гризманну только счастья. Если он останется в „Атлетико“ или решит перейти в „Манчестер Сити“, то я пойму это. Он один из лучших игроков в мире», — приводит слова Погба интернет-портал Goal со ссылкой на Telefoot.
«Атлетико» подтвердил продление контракта с Гризманном до 2022 года