Источник: Яровинский покинет ЦСКА и будет работать со Слуцким в «Халл Сити»

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский покинет московский клуб и будет помогать бывшему главному тренеру «армейцев» Леониду Слуцкому в английском «Халл Сити», сообщает «Р-Спорт».
Яровинский стал начальником селекционного отдела ЦСКА в феврале 2014 года. Слуцкий, покинувший клуб в конце 2016 года, в июне был назначен главным тренером «Халл Сити».
По данным источника, Яровинский отправится в «Халл», где будет работать вместе с Леонидом Слуцким.
«Халл Сити» выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии после Премьер-лиги.
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