Лёв одержал 100-ю победу в 150-м матче в качестве наставника сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв одержал 100-ю победу на посту наставника национальной команды после того, как немцы одолели сборную Камеруна в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций.
Для 57-летнего специалиста эта встреча стала 150-й в должности главного тренера сборной Германии. Лёв работает с командой уже более 10 лет — с 2006 года.
Сборная Германии обыграла команду Камеруна на стадионе «Фишт» в Сочи со счётом 3:1 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций, заняв первое место в группе В.