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Лёв одержал 100-ю победу в 150-м матче в качестве наставника сборной Германии

25 июня 2017, воскресенье. 20:09. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв одержал 100-ю победу на посту наставника национальной команды после того, как немцы одолели сборную Камеруна в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций.

Для 57-летнего специалиста эта встреча стала 150-й в должности главного тренера сборной Германии. Лёв работает с командой уже более 10 лет — с 2006 года.

Сборная Германии обыграла команду Камеруна на стадионе «Фишт» в Сочи со счётом 3:1 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций, заняв первое место в группе В.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Камеруна - Футбол Йоахим Лёв Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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