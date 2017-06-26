Бакка: Хамес? Нелегко покинуть «Реал» и уйти в другой клуб

Нападающий «Милана» Карлос Бакка поделился мнением о ситуации, в которой оказался полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес. Бакка отметил, что любому футболисту нелегко покидать такой клуб.
«Это решение, которое он должен принять сам для своего блага. Ведь речь идёт и о чемпионате мира. Хамес играет в лучшем клубе мира, в который попадет далеко не каждый футболист. Если он останется в «Реале», то каждый день будет бороться за место в основном составе, как делал до сих пор. Нелегко покинуть «Реал» и уйти в другой клуб», — приводит слова Бакки AS.
Родригеса не устраивает статус игрока замены в «Королевском клубе»: в последнем сезоне он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе в 13 из них. Игрок стал автором 8 голов и 6 результативных передач.