«ПСЖ» рассматривает возможность приобрести Хамеса за € 75 млн

Тренерский штаб «ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу, сообщает Marca.
Согласно информации источника, парижский клуб рассматривает возможность приобрести футболиста сборной Колумбии за € 75 млн. Сам Родригес надеется на то, что в течение отпуска решится вопрос его будущего. Наряду с «ПСЖ» в игроке заинтересованы и такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».
Родригеса не устраивает положение игрока замены в «Королевском клубе»: в последнем сезоне он сыграл в 22 матчах Примеры, выйдя на поле в стартовом составе в 13 из них. Игрок стал автором 8 голов и 6 результативных передач.