Жирков: на мой взгляд, судейство в матче Мексика — Россия было странным

Полузащитник сборной России Юрий Жирков высказался о спорных судейских решениях в матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Подопечные Станислава Черчесова в Казани потерпели поражение со счётом 1:2 и не сумели выйти в полуфинал, заняв третье место в группе.
«Я почувствовал удар по ноге. Скорее всего, это был пенальти, но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.
На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счёт, но не смогли развить свой успех. По горячим следам игру не разбирали, давайте оставим это тренерам», — сказал Жирков в интервью «Известиям».