Мексика — Россия: судья пересмотрел повтор с падением Смолова и не дал пенальти

Судья матча заключительного, 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций между командами России и Мексики пересмотрел повтор с падением форварда Фёдора Смолова в штрафной мексиканцев и не назначил пенальти.
На 17-й минуте ошибка обороны Мексики закончилась выходом Смолова на Гильермо Очоа, однако Фёдору не дали пробить подоспевшие защитники, в результате чего форвард оказался на газоне. Судья Фахад Аль-Мирдаси не усмотрел в эпизоде нарушения правил.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия. На данный момент счет не открыт.