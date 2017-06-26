Халк изобразил в чемпионате Китая тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба

Экс-нападающий «Зенита», ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк в матче чемпионата Китая изобразил тот же жест, который сделали форварды петербургской команды Александр Кокорин и Артём Дзюба.
25 июня Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание), на этом видео Кокорин и Дзюба прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили. Многие предположили, что Кокорин и Дзюба ладонями изображали усы и адресовали этот жест главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
Любопытно, что в тот же день жест, который изобразили Кокорин и Дзюба, в Китае сделал Халк с партнёром по команде и соотечественником Элкесоном в домашнем матче с «Хэнань Цзянье» (4:1). Причём Халк и Элкесон праздновали подобным образом голы и ранее.
Видео с жестом Кокорина и Дзюбы можно посмотреть на «Чемпионате».