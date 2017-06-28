Мостовой: считаю Португалию фаворитом в матче с Чили, болеть тоже буду за неё

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка конфедераций Португалия – Чили. Встреча состоится 28 июня.
«Не готов назвать этот матч скрытым финалом, исходя из того, что на этом турнире всего восемь команд. Этот турнир тем и отличился, что все команды, которые рассчитывали выйти из группы, в итоге и вышли, за исключением нашей команды. Турнир быстрый, короткий. Те команды, которые обладают более сильными игроками, вышли в полуфиналы. Поэтому даже если в финале будет противостояние Чили – Мексика, то и оно будет хорошим и качественным.
Фаворитом считаю Португалию, болеть тоже буду за неё. У Португалии есть Роналду, который лишний раз всё доказал. Хотя у Чили есть Санчес, тоже очень сильный футболист, это будет противостоянием матча, но у Португалии больше индивидуально сильных исполнителей. Даже при проблемах в составе могут выйти Нани, Куарежма — выбор у Португалии большой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Чили. Начало – в 21:00 мск.