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Игрок «Сочи» Чистяков: обидно, что команда с таким тренером и игроками идёт последней

Игрок «Сочи» Чистяков: обидно, что команда с таким тренером и игроками идёт последней
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о турнирном положении южной команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Нынешнее положение «Сочи» исправимо, но оно не лучшее для нас. Немного обидно, что команда с таким тренером и игроками идёт на последнем месте. Но сейчас не время расстраиваться, будем подводить итоги в конце сезона», — сказал Дмитрий Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке чемпионата России, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Следующий матч в РПЛ «Сочи» проведёт 12 мая с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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