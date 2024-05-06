Игрок «Сочи» Чистяков: обидно, что команда с таким тренером и игроками идёт последней

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о турнирном положении южной команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Нынешнее положение «Сочи» исправимо, но оно не лучшее для нас. Немного обидно, что команда с таким тренером и игроками идёт на последнем месте. Но сейчас не время расстраиваться, будем подводить итоги в конце сезона», — сказал Дмитрий Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке чемпионата России, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Следующий матч в РПЛ «Сочи» проведёт 12 мая с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.