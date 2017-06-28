Во Франции сообщили, что Головин может перейти в «Марсель»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру во Франции. Как утверждает издание Football Club de Marseille, 21-летний футболист привлёк своей игрой внимание «Марселя». Отмечается, что трансфер может состояться уже в летнее трансферное окно.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала». Была информация, что скауты «канониров» посещали матчи Кубка конфедераций, где просматривали россиянина в матчах за свою национальную команду.
В прошлом сезоне Головин сыграл в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»