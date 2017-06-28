Фанаты «Зенита» финансово помогут многодетным сербским семьям в Косово

Фанаты «Зенита» окажут финансовую помощь многодетным сербским семьям, проживающим в Косово. Об этом говорится на официальной странице болельщиков в социальной сети «ВКонтакте». 28 июня фанаты «Зенита» посетят главный сербский национальный праздник Видовдан в одном из косовских монастырей.
Сообщается, что на «Вираже» удалось собрать € 1,3 тыс, а русско-сербским культурным центром через Интернет была собрана сумма в размере 115 тыс. рублей. Все собранные деньги будут переданы многодетным сербским семьям, проживающим в Косово в условиях террористической оккупации.
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