Оскар Кардосо вернулся в чемпионат Парагвая

Нападающий Оскар Кардосо продолжит карьеру в родном чемпионате Парагвая, сообщает пресс-служба клуба «Либертад». О подробностях соглашения 34-летнего футболиста с новой командой неизвестно.
Кардосо в минувшем сезоне выступал за «Олимпиакос», в который перешёл из турецкого «Трабзонспора» летом 2016 года. В 22 матчах (9 – в основе) чемпионата Греции он забил три гола. Оскар покинул родной чемпионат Парагвая в 2006 году, когда перешёл в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Ещё через год он оказался в португальской «Бенфике», за которую выступал до 2014 года.
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