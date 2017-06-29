«Тоттенхэм» стал конкурентом «Арсенала» и «Ливерпуля» в споре за Лемара

«Тоттенхэм Хотспур» вступил в борьбу за полузащитника «Монако» Тому Лемара, сообщает Le10sport. По данным источника, «шпоры» готовят предложение по трансферу 21-летнего француза.
Помимо «Тоттенхэма», на Лемара претендуют ещё два клуба английской Премьер-лиги — «Арсенал» и «Ливерпуль». Ранее наставник «канониров» Арсен Венгер признался, что был заинтересован в услугах Томы ещё до его перехода в «Монако».
Контракт Лемара с «Монако» рассчитан до 2020 года.
В минувшем сезоне полузащитник провёл 34 матча в чемпионате Франции, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.