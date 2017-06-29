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«Тоттенхэм» стал конкурентом «Арсенала» и «Ливерпуля» в споре за Лемара

29 июня 2017, четверг. 08:58. Футбол

«Тоттенхэм Хотспур» вступил в борьбу за полузащитника «Монако» Тому Лемара, сообщает Le10sport. По данным источника, «шпоры» готовят предложение по трансферу 21-летнего француза.

Помимо «Тоттенхэма», на Лемара претендуют ещё два клуба английской Премьер-лиги — «Арсенал» и «Ливерпуль». Ранее наставник «канониров» Арсен Венгер признался, что был заинтересован в услугах Томы ещё до его перехода в «Монако».

Контракт Лемара с «Монако» рассчитан до 2020 года.

В минувшем сезоне полузащитник провёл 34 матча в чемпионате Франции, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: le10sport Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Лондон Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур ФК Монако Трансферы
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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