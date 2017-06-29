Болельщики сыграли в футбол на плавучем стадионе BUD. Фоторепортаж

28 июня в Москве на плавучем стадионе BUD прошёл футбольный турнир для болельщиков, организованный «Чемпионат.com». На борту баржи разместились футбольное поле, зона публичных просмотров и интерактивный бар. Маршрут BUD Stadium пролегал от Кутузовского причала до Кленового бульвара и обратно. Турнир завершился просмотром полуфинального матча Кубка конфедераций между Португалией и Чили.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с футбольного турнира BUD Stadium, подготовленные специальным фотокорреспондентом Алёной Сахаровой.