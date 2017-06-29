Ибрагимович – о своей статуе: символ Швеции почти готов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович представил голову своей статуи, которая в скором времени должна появиться в Стокгольме. Футболист выложил видео в своём «инстаграме».
«Символ Швеции почти готов», — говорится в сообщении.
Ранее сам Златан Ибрагимович информировал, что в Стокгольме около стадиона «Френдс Арена» установят его статую высотой 2,7 метра. Выглядеть она будет как жест или движение из игры Златана.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на официальной странице Ибрагимовича в «Инстаграме».
Ибрагимович: у меня будет статуя в Швеции. Верил, что захвачу власть над миром