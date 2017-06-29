«Рома» готова продать Маноласа только в «Зенит»

«Рома» готова продать защитника Костаса Маноласа только в «Зенит», утверждает Sport Mediaset. По информации источника, руководители римлян предупредили греческого футболиста: либо он принимает предложение «Зенита», либо остаётся в «Роме».
Манолас не прибыл на запланированный на 28 июня медосмотр для «Зенита». Источник, близкий к Маноласу, сообщил, что футболист расстроен тем, как проходили переговоры с петербургским клубом, при этом недовольство тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях, о чём сообщалось ранее, не является основной причиной решения Костаса не прибыть на медосмотр.
«Рома» и «Зенит» уже согласовали условия сделки. Сумма трансфера должна составить € 30-35 млн.