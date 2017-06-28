Манолас не прибыл на запланированный на 28 июня медосмотр для «Зенита»

Защитник «Ромы» Костас Манолас был близок к переходу в «Зенит», но в итоге высока вероятность, что сделка не состоится, утверждает интернет-портал Goal. «Зенит» предлагал Маноласу пятилетний контракт и был готов заплатить «Роме» примерно € 35 млн. Сегодня, 28 июня, защитник должен был пройти медицинское обследование для «Зенита», однако он на него не прибыл.
Источник, близкий к Маноласу, сообщил, что футболист расстроен тем, как проходили переговоры с петербургским клубом, при этом недовольство тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях, о чём сообщалось ранее, не является основной причиной решения Костаса не прибыть на медосмотр.