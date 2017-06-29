Определился второй соперник «Спартака» по товарищескому матчу на сборе в Австрии

Стал известен второй соперник московского «Спартака» по контрольным матчам на сборе, который красно-белые проводят в Австрии. Им стала хорватская команда «Славен Белупо», сообщает официальный сайт столичного клуба. Эта команда по итогам минувшего сезона заняла седьмое место в местном первенстве.
1 июля «Спартаку» предстоит провести первый спарринг на австрийском сборе — с сербским клубом «Вождовац». Оба матча состоятся на стадионе «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф».
14 июля подопечные Массимо Карреры начнут сезон матчем за Суперкубок России с «Локомотивом», игра состоится на стадионе в Черкизово.