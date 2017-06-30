«Барселона» воспользовалась опцией обратного выкупа прав на Деулофеу

«Барселона» воспользовалась опцией обратного выкупа прав на нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Отмечается, что «Барселона» официально оформит сделку с «Эвертоном» и Деулофеу в ближайшие дни. Контракт 23-летнего испанца с сине-гранатовыми будет рассчитан до июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» имела право выкупа трансферного листа футболиста до 30 июня за € 12 млн.
Деулофеу является воспитанником «Барселоны», из которой в 2015 году он перешёл в «Эвертон». Вторую половину минувшего сезона футболист провёл на правах аренды в «Милане». Форвард сыграл 17 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.