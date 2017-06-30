Чеферин: у УЕФА пока нет планов по вводу системы видеопомощи арбитрам

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что УЕФА сейчас не намерен вводить систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая широко используется на проходящем в России Кубке конфедераций.
«VAR необходимо много испытаний, чтобы убедить меня. Мы не отвергаем технологий, но у УЕФА пока нет планов по вводу системы VAR.
Конечно, система автоматического определения голов вошла в футбол замечательно, несмотря на обилие критики.
Тем не менее мы не должны разрушать течение игры, позволяя действию приостанавливаться на несколько минут каждые 10 минут", – цитирует Чеферина Reuters.
А ведь была хорошая идея. Что не так с видеоповторами на КК
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