Пицци: сборная Чили с уважением относится к Германии, но уверена в своих силах

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от финального матча Кубка конфедераций со сборной Германии, который пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июля.
«Мы очень рады выходу в финал. Наша команда проделала огромную работу для этого и выполнила поставленную задача. Хотим сыграть хорошо против соперника топ-уровня и победить.
Хорошо, что уже удалось посмотреть арену «Санкт-Петербург» и её поле перед финалом. На мой взгляд, это прекрасный, новый стадион. Чили и Германию ждёт очень сложный матч. Мы с большим уважением относимся к немцам, но уверены в своих силах. Нужно выложиться на сто процентов, чтобы победить.
Клаудио Браво? Он сделал большой вклад в выход сборной Чили в финал. В первом матче с Германией Браво не играл, но он помогал ребятам. У нас все друг друга поддерживают. Все знают класс Клаудио.
Я уже доволен результатом и игрой команды во всех матчах. Мы всегда выкладываемся по максимуму. Сборная Чили способна победить кого угодно. Перед финалом я спокоен. Мы делаем, что обычно. У нас есть вся нужная информация, постараюсь принять лучшие решения в матче с Германией. Из гостиницы особенно не выходим, тщательно готовимся.
Лучшая ли мы команда в мире? Слова не имеют никакого значения. У каждого своё мнение. Но мы стараемся стать лучше каждый день, преодолеваем самих себя. Кто побеждает, тот и сильнейший. Наша команда, как правило, создаёт много моментов, чтобы забить. Не думаю, что завтра будет что-то другое. Собираемся прессинговать с Германией, как делали это во всех матчах. Впрочем, у соперника уже достаточно опытная команда, несмотря на молодость большинства игроков. Немецкие футболисты выступают в топовых чемпионатах.
Погода в Петербурге? Она не повлияет на наш футбол. Что касается нашего лишнего дня отдыха по сравнению со сборной Германии, то это не решающий фактор. Мы хорошо восстановились, но всё решит настрой. Рассчитываю на всех 23 футболистов», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.