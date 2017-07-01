Видаль: если сборная Чили обыграет Германию, то точно докажет, что лучшая в мире

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился ожиданиями от финального матча Кубка конфедераций с командой Германии.
Решающий матч Кубка конфедераций пройдёт 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 21:00 мск.
«Вся команда счастлива из-за выхода в финал. Довольны тем, как поработали здесь. Надеюсь, завтра поднимем над головой Кубок конфедераций. Сборная Германии меня не удивила. Говорят о том, что это второй состав немцев, но у них всё равно плюсов больше, чем минусов. Это физически очень сильная команда. Молодая, быстрая, оказывающая мощное давление.
У нас было два финала с Аргентиной, так что мы сыгранны и опытны. Это должно помочь нам завтра. Кубок конфедераций – важный турнир для сборной Чили. Мы очень хотели победить на нём и играли всем сердцем. Я горжусь, что ношу футболку национальной команды, выступаю вместе с такими классными партнёрами – лучшими игроками в истории чилийской сборной. Всегда мечтал об этом. Когда выхожу на поле, борюсь изо всех сил ради победы.
Я согласен с мнением, что мы лучшие в мире! Чили побеждала Аргентину в двух финалах Кубка Америки, и если обыграем Германию, то точно докажем это. После этого останется только стать чемпионом мира. Наши успехи – важный посыл для молодых чилийских футболистов. Они видят, что может дать усердный труд. В чём вклад тренера Пицци? Он создал команду, которая способна быть лучшей в мире», — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.