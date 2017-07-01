«Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с «Лудогорцем»

Московское «Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорец». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Шуньич, Белоруков, С.Терехов, Катрич, Зотов, Сов, Панченко, Ионов, Вандерсон.
Запасные: Лещук, Нарубин, Морозов, Хольмен, Калугин, Ненахов, Евгеньев, Темников, Соснин, Сапета, Кузьмин, Ташаев, Бечирай, Луценко, Погребняк.
Следить за ходом основных событий товарищеского матча «Динамо» — «Лудогорец» можно на «Чемпионате».