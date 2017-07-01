Кудряшов: в любой ситуации болельщики были с «Ростовом», и это очень ценно

Защитник Федор Кудряшов, который продолжит карьеру в казанском «Рубине», поблагодарил болельщиков «Ростова» за поддержку.
«Дорогие болельщики «Ростова», хотел бы поблагодарить вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций! Были победы и поражения, но в любой ситуации вы были с нами и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал были одной огромной семьёй! Спасибо вам большое!» — приводит слова 30-летнего Кудряшова официальный сайт «Ростова».
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