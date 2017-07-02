Сборная Германии объявила стартовый состав на финал Кубка конфедераций с Чили

Сборная Германии объявила стартовый состав на финальный матч Кубка конфедераций — 2017 с командой Чили. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
Германия: Марк-Андре тер Штеген, Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Маттиас Гинтер, Себастьян Руди, Джошуа Киммих, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Антонио Рюдигер, Ларс Штиндль, Тимо Вернер.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка конфедераций — 2017 Чили — Германия. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.