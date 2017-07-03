Штиндль: мой гол в ворота сборной Чили был прежде всего заслугой Вернера

Нападающий сборной Германии Ларс Штиндль поделился эмоциями и ощущениями после финального матча Кубка конфедераций с национальной командой Чили. Подопечные Йоахима Лёва одержали победу со счётом 1:0, а автором гола стал именно Штиндль.
«Переживаешь невероятные чувства, забивая в такой игре. Но прежде всего это была заслуга Тимо Вернера, сделавшего мне голевую передачу. Этот мяч был результатом командных действий и явился отражением игры сборной на протяжении всего турнира», — приводит слова Штиндля Bild.
Штиндль в розыгрыше Кубка конфедераций принял участие в 4 матчах, став автором 3 голов и лучшим бомбардиром турнира.