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8,2% посетивших финальный матч КК-2017 – болельщики из Германии и Чили

3 июля 2017, понедельник. 12:00. Футбол

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий. Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.

2 июля 2017 года состоялись два последних матча в рамках Кубка конфедераций: в Москве на стадионе «Спартак» прошел матч за третье место, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург Арена» — за первое место. Португалия, обыграв Мексику со счетом 2:1, заняла 3-е место. В финале Германия одержала победу со счетом 1:0, у Чили второе место.

Матч за третье место посетило 42 659 зрителей, финал – 57 268 человек. По оценкам аналитиков компании oneFactor, на матче за третье место доля россиян, посетивших матч, равна 95%, болельщиков из Португалии и Мексики было 4,8%. На финальном матче 90% посетивших матч – жители России, 8,2% — доля болельщиков из Германии и Чили.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Чили — Футбол Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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