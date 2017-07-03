Чалханоглу: я хочу помочь «Милану» вернуться на вершину

Полузащитник Хакан Чалханоглу поделился впечатлениями от перехода из «Байера» в «Милан». Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до 2021 года.
«Я хочу поблагодарить клуб за то, что этот трансфер состоялся. Приятно понимать, что мне доверяют. Я хочу отплатить за это. Последние четыре месяца дались мне тяжело из-за дисквалификации, но я очень рад быть здесь, в Милане. Хочу показать всё, на что способен.
Спасибо всем за то, что дали мне шанс сыграть на «Сан-Сиро». Буду стараться изо всех сил. «Милан» — очень хороший клуб, обладающий огромной историей. Хочу помочь «Милану» вернуться на вершину", — сказал игрок в интервью Milan TV.