Цорк: невозможно, чтобы Усман Дембеле покинул «Боруссию» Д

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» ни в коем случае не собираются расставаться с нападающим Усманом Дембеле. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Невозможно, чтобы Дембеле покинул «Боруссию» Д», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
В услугах Дембеле заинтересованы, в частности, такие клубы, как «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Однако новый главный тренер дортмундцев Петер Бош рассчитывает на него в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что сам Дембеле хотел бы покинуть «Боруссию» вследствие того, что Томас Тухель по окончании минувшего сезона ушёл с поста главного тренера команды.