«Урал» проиграл «Партизану», пропустив с пенальти в концовке

«Урал» на сборе в Словении провёл контрольный матч с чемпионом Сербии «Партизаном». Команда из Екатеринбурга потерпела поражение с минимальным счётом. Единственный гол был забит в конце игры, когда в ворота команды Александра Тарханова был назначен пенальти.
Контрольный матч
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Партизан» (Белград, Сербия) — 0:1 (0:0)
Голы: 88, (с пенальти).
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Кулаков, Емельянов, Димитров, Павленко, Глушков, Ильин, два игрока на просмотре.
На замену выходили: Лунгу, Ойеволе, Фидлер, Коробов, Меркулов.