Марадона надеется, что Гамшик побьёт его рекорд по голам за «Наполи»

Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне, а также ответил на вопрос о том, сместит ли его полузащитник Марек Гамшик с лидерской позиции в списке лучших бомбардиров в истории «партенопейцев». У Марадоны 115 голов, у Гамшика — 113.
«Надеюсь, в следующем сезоне „Наполи“ удастся завоевать скудетто. У команды набралось достаточно опыта, чтобы не терять очки там, где теряли их в прошлом. Я считаю, что наступил подходящий момент для Маурицио Сарри, Пепе Рейны, Инсинье, Дриса Мертенса и других. Они способны доказать, что „Наполи“ достоин скудетто.
Побьёт ли Гамшик мой рекорд? Я надеюсь на это! Рекорды существуют для того, чтобы бить их. Надеюсь, Марек забьёт ещё много голов и будет помогать «Наполи» выигрывать титулы», — цитирует Марадону Football Italia.