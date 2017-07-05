«Порту» нашёл замену Касильясу, если он покинет клуб

Тренерский штаб и руководство «Порту» определились с заменой голкиперу команды Икеру Касильясу, если он решит сменить клубную прописку, сообщает A Bola.
Согласно информации источника, речь идёт о вратаре «Фейренсе» Ванаилсоне Лусиано.
Контракт Касильяса с португальским грандом закончился. Для того чтобы продолжить выступление за «Порту», бывший страж ворот мадридского «Реала» должен согласиться на снижение зарплаты. «Порту» в данный момент испытывает финансовые трудности, и Касильясу нужно будет отказаться от € 1,5 млн в год.
По итогам минувшего сезон Лусиано принял участие в 25 матчах чемпионата Португалии и пропустил 31 гол.