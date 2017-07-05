Защитник «Эйпена» Радебе погиб в ДТП в возрасте 23 лет

Защитник бельгийского «Эйпена» Нтутуко Радебе погиб в автомобильной аварии. Инцидент произошёл 4 июля на родине 23-летнего футболиста в ЮАР, сообщает пресс-служба на официальном сайте команды.
«Эта новость потрясла всё сообщество «Эйпена». Команда, тренеры, руководство, все сотрудники и болельщики клуба потеряли хорошего друга. Он заработал уважение к себе своей добротой, преданностью, чувством юмора. Радебе всегда будут помнить в семье «Эйпена». Мы хотели бы выразить искренние соболезнования матери игрока, его семье, друзьям и всем, кто сейчас скорбит. Спасибо за всё, Нтутуко!» — говорится в сообщении пресс-службы бельгийского клуба.
Радебе выступал за «Эйпен» с 2012 года, проведя за клуб всего 43 матча. Защитник планировал продолжить карьеру на родине.