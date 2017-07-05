Источник: «Бордо» заплатит «Зениту» € 400 тыс. за аренду Йовановича

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович находится в шаге от повторного перехода в «Бордо» на правах аренды, утверждает Le Parisien.
Принципиальная договорённость о сделке между сторонами уже достигнута. Французский клуб должен будет заплатить российской стороне € 400 тыс., и у «жирондинцев» не будет права выкупа игрока за фиксированную сумму. Если не случится никаких неожиданностей, то в скором времени об аренде серба будет объявлено официально.
В минувшем сезоне Йованович принял участие в девяти матчах за «Бордо» во всех турнирах.
Источник: Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды