Племянник Зеедорфа стал игроком шотландского «Инвернесса»

22-летний голландский защитник Коллин Зеедорф заключил двухлетний контракт с «Инвернессом», сообщает официальный сайт шотландского клуба.
Племянник бывшего игрока «Милана» и сборной Нидерландов Кларенса Зеедорфа перешёл в клуб на правах свободного агента. Последней его командой был «Валвейк», за который он выступал с 2014 года.
«Инвернесс» по итогам завершившегося сезона покинул шотландскую Премьер-лигу и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе. Трансфер Зеедорфа стал для «Инвернесса» четвёртым усилением за лето после покупки нападающих Джорджа Окли и Джона Бэрда, а также голкипера Марка Ридгерса.