Гризманн: главным образом остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн назвал главную причину того, что он продлил контракт с испанским клубом. По словам футболиста сборной Франции, ею стали санкции ФИФА к «Атлетико».
«Главным образом остался в «Атлетико» из-за санкций ФИФА. Ведь клуб не сможет регистрировать новых игроков в первом круге. «Атлетико» сейчас нуждается во мне как никогда, и я чувствовал, что мне необходимо остаться. Если бы я покинул «Атлетико», то это был бы не очень красивый поступок. В таком случае я должен был бы изменить себе», — приводит слова Гризманна FourFourTwo.
Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до лета 2022 года.