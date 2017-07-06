Нападающий «Реала» Альваро Мората согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» на сумму £ 4 млн за сезон (около € 4,5 млн). Об этом сообщает The Guardian. Кроме того, испанский футболист сообщил руководству мадридского клуба, что хочет перейти в «МЮ».
Теперь дело за «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», которым предстоит договориться о сумме трансфера. Манкунианцы готовы заплатить за Морату £ 65,8 млн (около € 75 млн). Ранее мадридцы отклонили предложение в размере € 70 млн.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть Морату в команде до отъезда манкунианцев в турне по США.
Мората провёл переговоры с «Реалом», но «МЮ» не хочет платить больше € 80 млн