Бывший хавбек «Ньюкасла» Вурнон Анита перешёл в «Лидс»

Голландский полузащитник Вурнон Анита стал игроком «Лидса», выступающего в английском Чемпионшипе.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 28-летним хавбеком рассчитан на три года.
Предыдущим клубом Аниты был «Ньюкасл Юнайтед», за который он выступал с 2012 года и провёл 155 матчей.
В прошлом сезоне экс-футболист «Аякса» сыграл в 27 матчах Чемпионшипа и помог «сорокам» выиграть первенство и вернуться в английскую Премьер-лигу.
В активе новичка «Лидса» 3 матча за национальную команду Нидерландов.