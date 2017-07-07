«Спартак» сыграл вничью с седьмой командой чемпионата Хорватии

«Спартак» в контрольном матче сыграл вничью с хорватским клубом «Славен Белупо», который финишировал на седьмом месте во внутреннем первенстве по итогам минувшего сезона. Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 1:1.
В начале второго тайма Зелимхан Бакаев сделал передачу к штрафной на Луиса Адриано, бразилец сыграл в стенку с Квинси Промесом и метров с 10 поразил ворота хорватского клуба. На 79-й минуте красно-белые потеряли мяч на своей половине поля, тут же последовала передача вперёд, Бруно Богожевич ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол.
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