Болельщики из Праги приехали поддержать «Спартак» в Австрии

Болельщики из Праги приехали поддержать московский «Спартак» в контрольном матче с хорватским клубом «Славен Белупо», сообщает спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко. Встреча проходит на стадионе «Ландскрон» (Филлах, Австрия) в эти минуты.
Перед игрой семья болельщиков из Праги пообщалась с капитаном красно-белых полузащитником Денисом Глушаковым, который остался в запасе на игру с хорватами.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Славен Белупо».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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