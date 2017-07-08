В Бразилии утверждают, что «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо продолжит карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает FOX Sport со ссылкой на бразильского журналиста Рикардо Флатта.
По информации источника, «Зенит» заплатил сумму отступных в контракте 23-летнего футболиста в размере € 18 млн. Отмечается, что в конце прошлого года российский клуб уже пытался заполучить Кайо. Тогда «Зенит» предложил за него € 14 млн, но «Сан-Паулу» отклонил предложение.
Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.