Sunday Times: зарплата Месси в «Барселоне» — около € 60 млн в год

Зарплата аргентинского форварда Лионеля Месси, согласно его новому контракту с «Барселоной», составит € 62 млн (примерно £ 55 млн) в год до вычета налогов, утверждает The Sunday Times. Таким образом, Месси будет зарабатывать около £ 1 млн в неделю.
Прежний контракт Лионеля истекал летом 2018 года, но каталонцы договорились с нападающим о продлении соглашения. Новый договор, рассчитанный до 2021 года, будет подписан, когда Месси вернётся в команду для участия в предсезонной подготовке. Официально «Барселона» условия контракта 30-летнего футболиста не оглашала.
Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу ранее заявил, что Лионель — самый высокооплачиваемый игрок в мире. По информации испанских СМИ, «Барселона» выплатит Месси бонус в размере € 50 млн за продление контракта.