Жо забил свой седьмой гол за 12 туров в чемпионате Бразилии

Бывший форвард ЦСКА Жо, ныне выступающий за «Коринтианс», помог своей команде одержать победу над «Понте-Прета» в матче бразильской Серии А.
Под конец первого тайма Жадсон поразил ворота гостей, а после перерыва Жо упрочил преимущество своей команды, установив окончательный счёт — 2:0. Для Жо этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне. В таблице бомбардиров 30-летний футболист уступает лишь Жозе Энрике из «Флуминенсе», забившему девять голов, и делит вторую строчку с Луккой из «Понте-Преты».
После 12 туров «Коринтианс» с 32 очками лидирует в Серии А, опережая идущий вторым «Фламенго» на 9 очков.