Руни: в прошлом сезоне впервые в карьере я не выходил на поле, было неприятно

Вернувшийся в «Эвертон» нападающий Уэйн Руни рассказал о своём решении после 13 лет в «Манчестер Юнайтед» покинуть клуб.
«Отсутствие игровой практики в „МЮ“? Это было разочарованием для меня. Впервые в карьере я не выходил на поле. Мне нужно играть в футбол — в этом моя сущность. Мне было неприятно, но я был капитаном, поэтому должен был оставаться уверенным в себе. Я наслаждался временем в „МЮ“, но нуждался в большем количестве матчей. Это футбол», — приводит слова 31-летнего англичанина интернет-портал Goal.
Руни: огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»