Бенитес: делать трансферы стало непросто, ведь рынок стал немного сумасшедшим

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился мнением о современном футбольном трансферном рынке.
«Делать приобретения многим клубам стало непросто, поскольку трансферный рынок стал немного сумасшедшим. Мы должны стараться изо всех сил, чтобы совершить какие-то действия этим летом.
Топ-клубы обладают большими деньгами, и другие команды вслед за ними тоже стараются тратить их. Посмотрим, что в этом году сможет сделать «Ньюкасл», — цитирует испанского специалиста интернет-издание Sky Sports.
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