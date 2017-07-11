Дуглас Коста прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста прибыл в Турин, чтобы завершить свой переход в «Ювентус».
В официальном «Твиттере» «старой синьоры» было опубликовано сообщение: «Добро пожаловать в Италию, Дуглас Коста».
Ожидается, что в среду, 12 июля, 26-летний бразилец пройдёт медицинское обследование в итальянской команде.
Как сообщалось ранее, «Ювентус» арендует Дугласа Косту за € 6 млн с обязательством последующего выкупа за € 40 млн.
В «Баварию» хавбек перешёл летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». За немецкий клуб Дуглас Коста провёл 77 матчей, забил 14 голов и сделал 27 голевых передач.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».