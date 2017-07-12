Витоло прибыл в Мадрид на переговоры с «Атлетико»

Полузащитник «Севильи» Витоло прибыл в Мадрид, где обсудит условия контракта с «Атлетико», утверждает AS. По данным источника, анадалусийцы объявили о продлении контракта с игроком, несмотря на то что на самом деле соглашение не было подписано.
По данным Cadena SER, «Севилья» теперь будет просить за 27-летнего футболиста не менее € 50 млн.
Ранее сообщалось, что трансферная операция будет осуществлена следующим образом: «Атлетико» даст Витоло € 40 млн, для того чтобы он мог заплатить сумму своих отступных «Севилье». Приобретя статус свободного агента, Витоло перейдёт в «Лас-Пальмас», а со второго круга будет играть за «Атлетико».
«Матрасники» не имеют права регистрировать новых футболистов до января 2018 года из-за санкций ФИФА.