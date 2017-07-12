Каррера: не надо цепляться за судью, погоду или газон, это алиби для неудачников

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» рассказал о настрое своих футболистов на предстоящий сезон.
«Прошлогодняя победа дала больше уверенности всем игрокам. Многие говорили, что это не игроки для «Спартака», что они не в состоянии сыграть как следует более одного матча. Я горжусь тем, что они сделали для того, чтобы опровергнуть то, что о них говорили на протяжении сезона. Писать и разговаривать очень легко. Но когда игроки полностью отдаются на поле, они заслуживают уважения, никто не имеет права ставить под сомнение профессионализм этих игроков. Я горжусь, что мои ребята, моя семья, как я называю команду, заставили всех тех, кто их не любил, немножко опустить голову и похлопать. Так что, прежде чем критиковать или плохо писать о них, надо посмотреть, как всё происходит. Если это игроки в «Спартаке», то они являются сильными футболистами. Они делают всё, я уверяю вас. Я вижу это каждый день на тренировках. Вижу, что они с душой выкладываются на поле. Да, иногда ты проигрываешь, ведь это футбол.
Главное, чтобы игроки максимально отдавались делу и делали всё на максимуме своих возможностей. Я не хочу сказать, что наша цель — это второе или третье место. Но если, выкладываясь на 100%, нашим максимумом оказалось второе место, тогда всё равно надо похлопать. Я не хочу, чтобы после какой-то игры или после сезона мы искали алиби в духе «если бы мы сделали то», «если бы не сделали этого»… Это алиби неудачников. Тех, кто цепляется за судью, за погоду, за газон», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
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