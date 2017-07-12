Англия сыграет с Португалией в финале ЧЕ-2017 U19

На чемпионате Европы—2017 U19, который проходит в Грузии, в полуфинале сборная Англии обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» и завершилась со счётом 1:0 в пользу англичан.
Победный мяч в этой встрече был забит в самой концовке. На третьей компенсированной минуте точный удар нападающего Лукаса Нмечи принёс победу английской сборной.
В другой полуфинальной паре ранее сборная Португалии обыграла команду Нидерландов со счётом 1:0. Таким образом, сборная Англии встретится в финале с командой Португалии. Решающая встреча чемпионата Европы—2017 U19 запланирована на 15 июля.